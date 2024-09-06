ما هي مدة قيد دعوى الأحوال الشخصية ؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ تقول فيه:

لدى استفسار حول إجراءات قيد قضية أحوال شخصية في محاكم أبوظبي،.. هل مدة التقديم مفتوحة بعد انتهاء جلسات التوجيه الأسري ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

مدة قيد دعوى الأحوال الشخصية لدى محاكم أبوظبي بعد إحالتها من قسم التوجيه الأسري هي ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الإحالة، وبعد مرور هذه المدة يتم حذف الحالة من النظام.

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