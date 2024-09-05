"إقامة دبي" تحدد مواعيد استقبال المخالفين غدا

أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ساعات الدوام لمهلة المخالفين خلال يوم الجمعةفي مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير والمخصص للتبصيم ولإصدار تصاريح المغادرة ستبدأيوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى ال ١٢ ظهًرا ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، وسيستمر العمل في المركز من السبت حتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار فترة سريان المهلة.

وبشأن ساعات الدوام في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً ، والتي تُقدم جميع خدماتتسوية أوضاع الراغبين في البقاء وإصدار تصاريح المُغادرة لحاملي الهوية الإماراتية ستكون وفق ساعات الدوام لكل مركز حيث بإمكان المتعاملين الضغط على الرابط المرفق كي يتسنى لهم اختيار الأكثر قرباًلمنطقته أو التواصل عبر مع مركز الاتصال "آمر" على الرقم 8005111، الذي يعمل على مدار الساعةطيلة أيام الأسبوع