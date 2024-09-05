هل بدل السكن للحاضنة يسقط إذا امتلكت منزلا؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أنا مطلقة وحاضنة لأطفال من أصحاب الهمم، ويدفع طليقي بدل السكن، وهو قيمة إيجار البيت الذي نقيم فيه ، لكنه غير مناسب ومهيئ لأطفالي، فقررت شراء منزل خاص ومجهز لحالتهم، وذلك بقرض من أحد البنوك، والانتقال إليه، على أن أسدد ثمنه من نفقة بدل السكن التي أحصل عليها من طليقي.. وسؤالي إذا علم طليقي بهذا الأمر .. هل يمكنه إلغاء هذا البدل ؟



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

إذا كان بدل السكن محكوماً به من المحكمة، أي ليس محدداً بالاتفاق الودي لابد من استصدار حكم بإلغاء هذا البدل، ونص القانون أن بدل السكن يسقط في حال كانت الحاضنة تملك مسكناً أو مخصصاً لها مسكن وجاء النص على الملكية عاماً ولم يشترط أن تكون الملكية خالصة حتى تستثنى الملكية المرهونة، ولا يمكن من وجهة نظرنا أن نقول أن للحاضنة الاستمرار في قبض البدل لسداد قيمة القرض لأن في ذلك إثراء على حساب ولي المحضون أو المحضونين لأن الملكية في النهاية ستؤول للحاضنة وهي مسددة من أموال الولي، لذا فإن للحاضنة استثمار هذا البيت لنفسها والاستمرار في قبض البدل واستئجار بيت يتفق مع حالة الأطفال أصحاب الهمم الذين لهم احتياجات خاصة وإذا كانت قيمة البدل غير كافية يمكنها الطلب من المحكمة زيادته بناء على حالة الأطفال بموجب تقارير طبية وعقد ايجار مصدق

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :

abuabeda@emaratalyoum.com