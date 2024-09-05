الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة «مكافحة الفساد وغسل الأموال» التابعة لـ«الإنتوساي»

استضاف «جهاز الإمارات للمحاسبة» أعمال الاجتماع الـ17 لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، التابعة لمنظمة الإنتوساي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية رئيس مجموعة العمل على مدار يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري بفندق إرث في أبوظبي، تحت شعار «رؤية متكاملة».

تناول الاجتماع أحدث تطورات وإنجازات مجموعة العمل وقادة المجموعات الفرعية والأجهزة الرقابية الأعضاء في المجموعة، وناقش الآفاق المستهدفة لمجموعة العمل لدعم الرؤى والأولويات المستجدة لمنظمة الإنتوساي.

وبحث الأعضاء من الأجهزة الرقابية خلال الاجتماع تجارب وخبرات عدة، تتعلق بتسخير جهود المجتمع غير الحكومي، كالمجتمع المدني والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أهمية التثقيف العام في تعزيز منظومة مكافحة الفساد ومواجهة غسل الأموال ودعم البيئة الاقتصادية.