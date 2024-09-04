أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة تخسر أكثر من تريليون دولار في ليلة واحدة

خسرت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، في ظل موجة البيع العنيفة التي ضربت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية مع تقييم بيانات اقتصادية جددت المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، في ظل ضغوط بيعية لأسهم قطاع أشباه الموصلات.

وكان سهم شركة نيفيديا ضمن الأكثر تضرراً حيث شهد أسوأ أداء يومي لسهم في التاريخ خلال يوم واحد بعدما هبط بنسبة 10%، وفقدت الشركة 360 مليار دولار من قيمتها السوقية لتبلغ أقل من 2.6 تريليون دولار، وهي أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لأي شركة أمريكية على الإطلاق، بحسب بيانات "داو جونز ماركت".



كما أغلق صندوق "آي شيرز سيميكوندكتور" (ناسداك: SOXX) منخفضًا بنسبة 7.65%، وهو أسوأ أداء يومي له منذ 18 مارس 2020، عندما تأثرت الأسواق بجائحة كوفيد-19، كما هبطت أسهم "أون سيميكوندكتور" و"إنتل" و"ميكرون تكنولوجي" و"إيه إم دي" بنسبة 9.15% و8.8% و7.95% و7.8% على التوالي.

وهبطت أسهم "إنتل" و"ميكرون تكنولوجي" و"إيه إم دي" بنسبة 9.55% و8.8% و7.95% و7.8% على التوالي.

يشار إلى أنه عند إغلاق تداولات الثلاثاء، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.5% أو 626 نقطة عند 40936 نقطة، ليسجل المؤشر الصناعي أسوأ أداء يومي منذ خسارة 1033 نقطة في جلسة 5 أغسطس.

فيما تراجع "إس آند بي 500" بنسبة 2.1% أو 119 نقطة عند 5528 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 3.25% أو 577 نقطة عند 17136 نقطة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.95% عند 519.8 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 27 أغسطس (518.8 نقطة)، بضغط من خسائر قطاعات التعدين والطاقة والتكنولوجيا.

فيما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8% عند 8298 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.95% إلى 7575 نقطة، وخسر "داكس" الألماني نفس النسبة تقريبًا أو 183 نقطة ليغلق عند 18747 نقطة.

وفي اليابان، استقر مؤشر "نيكي" عند 38686 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65% إلى 2733 نقطة