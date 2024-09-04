هل يمكن سداد رسوم المحكمة بـ"الفيزا"؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

لدي صديق ، عليه قضيه ماليه في محكمة دبي، وقد سدد المبلغ المطالب به، وباقي عليه رسوم المحكمة تقريباً حوالي 5000 درهم.. هل المحكمة تقبل تسديد هذه الرسوم عن طريق بطاقة فيزا؟ علماً أن البنك المصدر لبطاقة فيزا هو بنك سعودي وليس اماراتي.

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

نعم يمكن للسائل سداد رسوم المحكمة، ببطاقة الائتمان، حتى ولو كان البنك مصدرها غير محلي ، وحتى لو كانت بعملة مختلفة مع الوضع في الاعتبار بأن هناك رسوم تحويل.

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