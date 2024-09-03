"طرق دبي" تنفذ تحسينات مرورية على شارع أم سقيم لرفع انسيابية الحركة المرورية للموسم الدراسي الجديد

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال تحسينات على شارع أم سقيم، وذلك من خلال افتتاح الطريق الجديد المؤدى إلى مدرسة كينجز، عبر توفير مسارين في كل اتجاه بطول 500 متر والذي يساهم في ربط مداخل المدرسة بالتحويلة الجديدة المنفذة في تلك المنطقة، وبالتالي تسهيل حركة دخول وخروج المركبات، وخفض الكثافة والازدحام المروري بنسبة تصل إلى 40% في أوقات الذروة.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لعام 2024، لتؤكد استمرارية جهودها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات، والزيادة في الطاقة الاستيعابية للطرق بما يواكب النمو المستدام لإمارة دبي، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية للأفراد والقطاعات المختلفة في الإمارة وفي مقدمتهم قطاع النقل المدرسي وأولياء الأمور من ذوي الطلبة.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " يأتي تنفيذ أعمال التحسينات، ضمن مشروع تطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 4.6 كم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 30% لتصل إلى 16,000 مركبة في الساعة بالاتجاهين."

وأضاف الشحي: "وفرت الهيئة ضمن التحسينات الأخيرة 200 موقف مؤقت لخدمة مرتادي المدارس من هيئة التدريس، وأولياء الأمور من ذوي الطلبة للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك لضمان تقديم مواقف منظمة، ومنعاً لعملية الوقوف العشوائي والخاطئ، الذي يتسبب في حدوث ازدحامات وإهدار للوقت خلال فترة دخول وخروج المركبات، وبالتالي تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتعزيز رضا الجمهور، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة."