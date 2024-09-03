ازدحام

شكا سائقون في أبوظبي الازدحام اليومي الشديد، خصوصاً في ساعات الذروة مع بداية العام الدراسي، على شارع الفرسان تقاطع نادي أبوظبي للكريكيت في مدينة الشيخ خليفة (أ)، بسبب أعمال صيانة على الطريق، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

خدمة

طالب متعاملون لدى هيئة أبوظبي للإسكان بتفعيل رقم خدمة العملاء، إذ إنه لا يوجد اختيار على الرقم المخصص وتحويل المكالمة إلى موظفي خدمة العملاء للاستفسارات العامة عن الطلبات الإسكانية المقدمة وآلية التقديم.

زي

شكا ذوو طلبة بمدارس خاصة في عجمان ارتفاع أسعار الزي المدرسي، مطالبين بخفضها، للتخفيف من الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة.

مركبات

أشار ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة إلى أن إيقاف بعض أولياء الأمور مركباتهم أمام بوابات المدارس بشكل عشوائي لانتظار أبنائهم عند انتهاء الدوام المدرسي يتسبب في ازدحام مروري قرب المدارس، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول عملية لمثل هذه المشكلة.

سيارات

يعاني سكان في مناطق عدة من إمارات الدولة وجود الكثير من السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة ما يشوه المظهر الجمالي للمكان خصوصاً إذا كان في منطقة حيوية يرتادها العديد من الأشخاص، مشيرين إلى أن العدد الكبير من السيارات المهملة يحول دون حصول القاطنين في المنطقة على أماكن لصف سياراتهم، فضلاً عن شغل هذه المركبات لمواقف عامة بالقرب من المحال التجارية، لذا يناشدون المسؤولين في بلديات الدولة ضرورة إيجاد حل للمشكلة.