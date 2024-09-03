23 سبتمبر بداية فصل الخريف في الدولة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجياً أثناء الليل، خلال الشهر الجاري، الذي يعدّ الشهر الأخير من أشهر الصيف، خاصة في النصف الثاني منه.

وأضاف أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويبدأ فصل الخريف فلكياً يوم 23 سبتمبر بتعامد الشمس على خط الاستواء، قبل أن تتّجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار المركز إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثّر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً، مثيرة الغبار، قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتظل الفرصة مهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وذكر أن الرياح الجنوبية الشرقية تسود مع نهاية الليل وأوقات الصباح، لتتحوّل إلى شمالية غربية في فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/ البحر، فيما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً، خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، خاصة مع النصف الثاني منه، إذ سيبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ووفقاً لإحصاءات مناخية، وسجلات تاريخية أعلنها المركز، فإن أعلى سنة تكرّر فيها حدوث الضباب خلال هذا الشهر على مدى السنوات الماضية، كانت 2014، حيث بلغ عدد تكرار حدوث الضباب 14 يوماً ضباباً، و12 يوماً ضباباً خفيفاً، بينما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في «جبل حفيت» سنة 2006.

ويراوح متوسط درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر الجاري، بين 32.3 و34.2 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى بين 38.5 و40.6 درجة مئوية، والصغرى بين 26.8 و29.3 درجة مئوية، أما أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال سبتمبر فبلغت 51.1 درجة مئوية في «مخيرز» سنة 2016، وأقل درجة حرارة كانت على «جبل جيس» سنة 2015، وبلغت 16.5 درجة.

ولفت المركز إلى أن متوسط سرعة الرياح خلال الشهر الجاري يصل إلى 11 كم/ ساعة، فيما سجلت أعلى سرعة رياح على الدولة في هذا الشهر، 92.2 كم/س في «الصاع» سنة 2023، وكانت أعلى هبّة رياح بسرعة 109.3 كم/س في مطار العين سنة 2008.

وذكر أن متوسط الرطوبة النسبية العظمى يراوح بين 68% و87%، والصغرى بين 17% و29%.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، كما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى خفيفه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة المقبل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة الغبار، وتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يذكر أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

• الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف.