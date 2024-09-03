«دبي الإنسانية» تنقل 90 طن مساعدات لدعم الشعب السوداني

بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قامت «دبي الإنسانية»، بتسهيل وصول الشحنات الإغاثية إلى عاصمة تشاد، نجامينا.

وأقلعت طائرة شحن من طراز «بوينغ 747» من مطار آل مكتوم الدولي، أمس، محملة بـ90 طناً من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية المقدمة من منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن المتوقع أن تدعم هذه الموارد الحيوية أكثر من 70 ألف سوداني.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، إن «سرعة الاستجابة هي الفرق بين الحياة والموت. وقدرتنا على التعبئة وتوصيل المساعدات هي شهادة على الشراكات القوية، والدعم الدائم من قيادتنا في دبي».

وقال مدير عمليات الطوارئ لمركز لوجستيات الصحة العالمية التابع لمنظمة الصحة العالمية، روبرت بلانشارد: «تقوم منظمة الصحة العالمية بتقديم 37 طناً من السوائل الطبية المنقذة للحياة، لعلاج الآلاف من المحتاجين إلى المساعدة الطبية الفورية. هذا الجسر الجوي الذي وفرته (دبي الإنسانية) أساسي لتجاوز التحديات اللوجستية، ويمثّل دعماً كبيراً لاستجابة الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية».

ونوّه رئيس إدارة الإمدادات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنيامين سفاري بالدعم السخي من «دبي الإنسانية»، مشيراً إلى تقديم 53 طناً من الإمدادات الضرورية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة في السودان. ما يسمح بمساعدة المتضررين في منطقة دارفور، المتأثرة بالفيضانات العارمة، والتي تعاني بالفعل المجاعة.

وبلغت كُلفة الجسر الجوي الإغاثي 1.48 مليون درهم (405 آلاف دولار)، تم تمويلها بالكامل من قبل صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لـ«دبي الإنسانية» والمخصص لدعم المهمات الإنسانية العاجلة من دبي إلى العالم.

• جوسيبي سابا: سرعة الاستجابة هي الفرق بين الحياة والموت.. وقدرتنا على توصيل المساعدات شهادة على الدعم الدائم من قيادتنا في دبي.