طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة "إم جي إكس"

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جي إكس"، اليوم الإثنين، الاجتماع الثاني للمجلس.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور شركة "إم جي إكس" في تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار، والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في تطوير مجالات العمل والحياة، بما يسهم في تحسين حياة البشر والأمم وبناء مستقبل مزدهر.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة خلاله عدداً من المبادرات الاستراتيجية، كما أقر عدداً من الاستثمارات ضمن خطط الشركة ومهمتها في بناء محفظة تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: " تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بدأت شركة MGX خطواتها العملية لتصبح مستثمراً رائداً في قطاعات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتقدمة بالشراكة مع شركات التكنولوجيا والقادة العالميين، للوصول إلى تحقيق اختراقات وابتكارات تكنولوجية جديدة".

وتهدف "إم جي إكس"، وهي شركة استثمار تكنولوجي إلى تمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والسيد بينج شياو، والسيد مارتن إيدلمان، والسيد أحمد يحيى الإدريسي.

وكان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في إمارة أبوظبي، قد أعلن عن تأسيس شركة "إم جي إكس" في شهر مارس الماضي من خلال شراكة بين "مبادلة للاستثمار" و"جي 42".

ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الذي تأسس شهر يناير من العام الحالي، برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.