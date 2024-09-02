أعلنت «دبي للإعلام» تعيين إبراهيم شكر الله رئيساً لتحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، ويأتي ذلك في إطار خطط تطوير «دبي للإعلام»، الرامية إلى ضخ دماء جديدة، تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها المستقبلية. تم اختيار شكر الله تقديراً لخبرته الواسعة والمتميّزة في مجال الإعلام والصحافة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الوزارات والمؤسسات الإعلامية المعروفة، ويعمل منذ 2022 مديراً لإدارة الاتصال الحكومي في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا، أن تعيين إبراهيم شكر الله يعكس اهتمام وحرص القيادة على منح الشباب والكفاءات الوطنية الفرصة للإسهام في تطوير القطاع الإعلامي في دبي، والارتقاء به نحو آفاق جديدة. وقال: «يجسّد إبراهيم شكر الله نموذجاً للشباب الإماراتي المتميّز، ويتمتع بخبرة مهنية عالية في العمل الإعلامي، ونحن على ثقة بأنه يُمثّل قيمة إضافية إلى فريق عمل (الإمارات اليوم)، وسيسهم بخبرته العالية في تقديم محتوى إخباري يليق بالصحيفة، ويعزز مكانتها كمصدر موثوق للأخبار والتحليلات التي تعكس نبض المجتمع الإماراتي وتطلعاته»، مشيراً إلى أن القرار يعكس التزام «دبي للإعلام» بتطوير المحتوى الإعلامي، وتقديمه بأساليب مبتكرة.

بدأ إبراهيم شكر الله مسيرته المهنية في الإعلام مراسلاً في صحيفة «الإمارات اليوم» عام 2010، وتدرج في مناصبه، ليصبح لاحقاً نائباً لرئيس التحرير في صحيفة «الإمارات 24/7» وموقع «دبي بوست»، كما تولى العديد من المناصب في وكالة أنباء الإمارات (وام)، من بينها رئيس قسم الأخبار باللغات الأجنبية، ومدير تحرير بالإنابة، وكذلك رئيس قسم الأخبار باللغة الإنجليزية، وشغل أيضاً منصب مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وله العديد من مقالات الرأي المنشورة في مجلة «نيوزويك» العالمية، وصحيفة «عرب نيوز» الإقليمية، وصحيفتي «غلف نيوز» و«خليج تايمز».

خلال مسيرته المهنية، أشرف شكر الله على تغطية العديد من الأحداث المهمة التي شهدتها الإمارات والعالم، ومن أبرزها زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين وإندونيسيا، وزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة، إلى جانب زيارات العديد من رؤساء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأحداث العالمية البارزة، ويتمتع بسجل حافل بالجوائز والتكريمات، حيث حصل في الحفل السنوي لوزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2023، على لقب «أفضل ثالث مدير»، إلى جانب تكريم إدارته كأفضل إدارة متطورة في الوزارة، كما نال جائزة التميّز الإعلامي من دبي - فئة «الموظف الجديد المتميّز»، وحصل على تقييم «تجاوز التوقعات» للأعوام 2018، 2020، و2021 رئيساً لأقسام الأخبار باللغات الأجنبية والإنجليزية في وكالة أنباء الإمارات (وام)، وغيرها كثير.

يشار إلى أن شكر الله حاصل على شهادة ماجستير الآداب في الإعلام والثقافة والاتصال، من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الموارد البشرية من كليات التقنية العليا، وتخرج في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» في جامعة نيويورك أبوظبي.