20 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل في "تحدي دبي 2025" للتنقّل ذاتي القيادة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة بدورته الرابعة 2025 حتى 20 من شهر أكتوبر المقبل وذلك لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمزيد من الشركات والمؤسسات المتخصصة للمشاركة في هذا الحدث وتقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال فيما ستحصل الشركة الفائزة في هذا التحدي على جائزة مالية تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.

وتحمل الدورة الرابعة من التحدي، طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين تحت عنوان: (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على المضي قُدُمَاً في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة على المستويات والأصعدة كافة حيث تشمل هذه الدورة من التحدي وسائل نقل متعددة ومتكاملة تجمع أنظمة مواصلات عديدة في منطقة واحدة وتسمح للركاب باستخدام تلك الوسائل.

ويمكن للمشاركين الانضمام للتحدي إما على شكل تحالف شركات: (Consortium) مُؤَلَّفٌ من أكثر من شركة أو على شكل كيان مُؤَلَّفٍ من شركة واحدة وذلك بهدف دمج العديد من أنظمة النقل المستقلة ذاتية القيادة: (تحت مظلة خدمة واحدة)، وأنه وبإمكان جميع الشركات الرائدة المختصة وذات الخبرة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومجال دمج أنظمة المواصلات، المشاركة في التحدي.

ويأتي (تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة) في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في هذا المجال، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة الرشيدة الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

ويعد هذا التحدي منصة عالمية في هذا المجال يجتمع من خلالها أبرز الخبراء والمختصين من مصنّعي التقنيات والباحثين والأكاديميين للخروج بأفضل الأفكار والرؤى التي تخدم توجهات حكومة دبي وتحقق استراتيجية الهيئة عبر غايتها الأولى: "دبي الذكية،" فضلا عن مبادرة حكومة دبي المتمثلة بـ (المدينة الذكية).

ويمكن المشاركين التسجيل في التحدي الآن من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص لهذه المسابقة العالمية:https://sdchallenge.awardsplatform.com/. وسَيُعلنُ عن أسماء المرشحين النهائيين أواخر نوفمبر المقبل، في حين سيكون إعلان اسم الشركة الفائزة في شهر سبتمبر من العام المقبل 2025 خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة وستحصل الشركة الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار.