عبد الله آل حامد يزور مقر شبكة الإذاعة العربية: قيادتنا الرشيدة تدعم وتُعزز الإعلام شريكاً أساسياً في التنمية والتطوير

زار معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، مقر شبكة الإذاعة العربية في مدينة دبي للإعلام .

وتفقد معاليه خلال زيارة الشبكة التي تعد أكبر شبكة إذاعية في المنطقة، المرافق والاستوديوهات المتطورة والمزودة بأحدث وسائط التقنيات الذكية والمعدات السمعية والمرئية، وتعرف إلى الأقسام الفنية والإدارية والمقر الرئيسي للشبكة والإدارات الرئيسية التي تتبعها واستمع إلى شرح لمختلف آليات العمل فيها.

القيم الإيجابية

وأكد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام: أن قيادتنا الرشيدة تدعم وتُعزز الإعلام شريكاً أساسياً في التنمية والتطوير، وتُولي اهتماماً كبيراً بتطويره وتعزيز دوره في نقل رسالتها إلى العالم ومواكبة إنجازات الدولة في مختلف المجالات والتي تتبوأ فيها صدارة المؤشرات العالمية، وذلك عبر تمكين المؤسسات الإعلامية الوطنية من مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وبما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يعكس القيم والمبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن الإعلام الوطني ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يلعب دوراً حيوياً في بناء المجتمعات وتنمية الوعي وتعزيز التلاحم الوطني ونشر القيم الإيجابية، مشدداً على أهمية الاستمرار في تبني أحدث التقنيات والاتجاهات في صناعة الإعلام والتي تعزز من موقع الدولة الريادي.

الكوادر الوطنية

وعبر معاليه عن فخره بوجود كوكبة من الكوادر الوطنية المتميزة داخل شبكة الإذاعة العربية، تعمل بدأب ونشاط وكفاءة وتمارس دورها في تحمل المسؤولية والتعبير عن الإعلام الإماراتي في أزهي صوره، وسط فريق عمل متميز من جنسيات متعددة يعملون جميعاً في تناغم وينجزون عملهم بروح الفريق الواحد وبأفضل صورة ممكنة.

وأضاف معاليه: نعمل على إعداد جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين ممن يتسمون بالمهنية والتطور والقدرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في صناعة الإعلام، عبر برنامج "إعلاميين" الذي أطلقه مجلس الإمارات للإعلام مؤخراً بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وثمن معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام جهود شبكة الإذاعة العربية في تعزيز المنظومة الإعلامية المحلية عبر الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة التي تضمن تقديم محتوى إعلامي متميز، وتجربة ثقافية وترفيهية وإخبارية ناجحة تتيح الوصول إلى ملايين المتابعين.

وأثنى على جهود الشبكة في دعم نموّ وتطوّر القطاع الإعلامي في الدولة، والتزامها بالابتكار ومواكبة التقدّم التكنولوجي الذي يشهده القطاع الإعلامي على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف والطموحات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة إعلامية متطوّرة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إعلامياً عالمياً رائداً.

وجاءت زيارة معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، لشبكة الإذاعة العربية في دبي، برفقة سعادة ميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، حيث كان في استقبالهما محمود الرشيد المدير العام للشبكة الذي قدم شرحاً عن مقر الشبكة الذي يضمّ 41 استديو إذاعياً ورقمياً للإنتاج الصوتي والمرئي تعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية التي تسهم في توفير تجربة إعلامية مميزة لجمهور الشبكة عبر مختلف قنواتها السمعية والبصرية.

والتقى معاليه خلال جولته بعدد من الإعلاميين العاملين في المحطات الإذاعية التابعة للشبكة، واستمع منهم إلى شرح حول طبيعة عملهم وما يقدمونه من رسائل إعلامية تخدم المجتمع وتعزز الوعي بالقضايا المختلفة. كما تعرف على الجهود التي تبذلها الشبكة لضمان تقديم محتوى متميز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الإعلام.