"الأرصاد" يُعلن: 23 سبتمبر بداية فصل الخريف "فلكياً"

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الخريف يبدأ فلكياً في الدولة يوم 23 سبتمبر الجاري بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم تتّجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضعف وتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثّر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتظل الفرصة مهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.