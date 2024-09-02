جمعية الصحفيين تدعم «حملة مكافحة الذباب الإلكتروني»

أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية دعمها لـ«حملة مكافحة الذباب الإلكتروني» التي أطلقها الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وذلك في إطار التعاون بين المكتب والجمعية لنشر المعايير المهنية وترسيخ القيم الوطنية ومكافحة الذباب الإلكتروني الذي يُعد أحد أخطر آفات العصر.

وقالت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني، إن الجمعية تعمل على التنسيق والتفاعل مع المؤسسات الإعلامية لدعم الحملة الوطنية لمكافحة الذباب الإلكتروني، الذي يمارسه الحاقدون وضعاف النفوس الناقمون على نجاح الدول والمؤسسات والأفراد، والذين يسخرون حسابات وهمية لنشر معلومات مغلوطة وقيم وأفكار هدامة في محاولة منهم لتشويه النجاحات والإنجازات التي تحققها الدول والأفراد والمؤسسات.

وأكدت المعيني أن الجمعية تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة هذه الآفات، من خلال عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنظيم دورات تدريبية عدة للصحافيين الشباب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتدريبهم على مواجهة الأفكار الهدامة، وكيفية التصدي للقيم غير الصحيحة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على السلم والأمن الاجتماعي للوطن والمواطنين.

وأوضحت المعيني أن إطلاق الحملة من قبل المكتب الوطني للإعلام يؤكد حرص الدولة وسعي القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن ونشر الاستقرار في كل دول المنطقة، وإعلاء قيم التسامح ونبذ الشائعات والفتن من خلال العمل على تطبيق المعايير المهنية ونشر القيم الصحيحة ومواجهة كل الأعمال الإرهابية والأفكار الهدامة التي يمارسها الحاقدون وأعداء النجاح.

ودعت المعيني المؤسسات الإعلامية المحلية والخليجية والعربية إلى تبني هذه الحملة الوطنية، نظراً لدورها المهم في مواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة لهدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، ونشر الفوضى والإساءة إلى الشخصيات العامة والناجحة، لافتة إلى أن الوعي أقوى سلاح لمواجهة هذه الآفات.

• الجمعية تعمل على نشر الوعي بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عدد من البرامج والفعاليات.