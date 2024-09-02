«طرق دبي» تفتتح جسرين ضمن مشروع تطوير شارع الخيل

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسرين رئيسين في منطقتي زعبيل والقوز الأولى على شارع الخيل باتجاه جبل علي.

ويبلغ طولهما 1350 متراً، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 8000 مركبة في الساعة.

وأعلنت الهيئة إنجاز 80% من مراحل المشروع، الذي يتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، تغطي مناطق الجداف، والخليج التجاري، وزعبيل، وميدان، والقوز الأولى، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية.

ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19 ألفاً و600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشكلات التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن مشروع تطوير شارع الخيل يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويعتبر الشارع أحد أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويبدأ من معبر الخليج التجاري، وينتهي بتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من خمسة مسارات في كل اتجاه، ترتفع إلى أكثر من ستة في بعض المواقع.

وأوضح الطاير أن الجسر الأول الذي تم افتتاحه يقع في منطقة زعبيل، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طوله 700 متر بسعة ثلاثة مسارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، فيما يقع الجسر الثاني في منطقة القوز الأولى، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، ويبلغ طول الجسر 650 متراً، بسعة مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3200 مركبة في الساعة.

مطر الطاير: تطوير شارع الخيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.