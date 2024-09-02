انطلاق برنامج «القيادة والتصميم» بمشاركة 25 جهة حكومية

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، مشاركة 40 موظفاً من 25 جهة حكومية في «برنامج القيادة والتصميم» ضمن مبادرة التصميم الحكومي، الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من مهارات نوعية جديدة تكرّس قيم الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات في التصميم الحكومي المتميز الذي يركّز على الإنسان أولاً.

ويركز البرنامج الذي يمتد لـ14 أسبوعاً على ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي والتخطيط الاستباقي لدى الجهات الحكومية، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات الابتكار واستشراف المستقبل والتفكير التصميمي، بما يدعم تحقيق خدمات ومبادرات ومشاريع مستقبلية نوعية، تعزز جاهزية دبي ودولة الإمارات للمستقبل في مختلف القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الاقتصاد والإعلام والإسكان والسياحة وجودة الحياة والتكنولوجيا والصحة والتعليم الثقافة والنقل وغيرها.

ويتضمن برنامج القيادة والتصميم ورشاً تدريبية عدة، تجمع بين المحتوى المعرفي النظري والتطبيق العملي والتجريبي داخل الدولة وخارجها، ويستخدم كذلك أنماط التدريب الهجين التي تتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى تقنيات مستقبلية واعدة في مجال التصميم والابتكار، واستشراف الفرص وترجمتها إلى خدمات وسياسات واستراتيجيات حكومية مثمرة، محورها الإنسان ومجتمع الإمارات.

وانطلق البرنامج بفعالية خاصة لتعريف المنتسبين بأهم أهداف البرنامج، وتدريبهم على توظيف مختلف أدوات التصميم الحكومي، وسيتوجه منتسبو البرنامج لاحقاً إلى العاصمة الهولندية أمستردام للمشاركة في ورش عمل على مدى سبعة أيام حول القيادة عبر التفكير التصميمي، في تجربة ميدانية تركّز على تعزيز المهارات القيادية من خلال تجارب عملية محورها الإنسان، وتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع.

يلي ذلك المرحلة الأولى من التطبيق العملي، التي تمتد لخمسة أسابيع من التدريب الافتراضي الجماعي، وتعد فرصة لتعزيز قدرات القيادة وتحويل الأفكار إلى واقع، يتبعها أسبوع من ورش العمل الحضورية والمحاضرات في دبي.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق العملي العديد من التجارب الميدانية الواقعية وتنفيذ مهمات التصميم، وسيستعرض المشاركون مشاريعهم الهادفة لإحداث تحولات إيجابية مستقبلية ملموسة على مدار ثلاثة أيام في شهر ديسمبر 2024.

وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والمراكز المعرفية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم بهدف تبني أحدث الممارسات العالمية والتجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة التصميم الحكومي في عام 2019، لتعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج ترتكز على الإنسان، وتفعيل دور التصميم الاجتماعي والاقتصادي.