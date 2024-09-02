203 آلاف مسافر عبر منفذ المدام الحدودي خلال 6 أشهر

أعلنت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر نقطة المدام الحدودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو 202 ألف و740 مسافراً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري في مبنى بلدية منطقة المدام بالشارقة، برئاسة مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، محمد إبراهيم الرئيسي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تطوير آليات العمل للارتقاء بالأداء العام لمنافذ الإمارة، واطلعت على مؤشرات قياس الأداء، فيما قدمت الجهات المشغلة خطة عملها في ما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بها للمرحلة المقبلة. ويعكس عدد المسافرين جاهزية المنافذ والنقاط الحدودية للتعامل مع أفواج القادمين والمغادرين على مدار الساعة.