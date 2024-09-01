مكاتب طباعة معتمدة تبدأ في استقبال "مخالفي الإقامة"

أفاد مسؤولون في مكاتب طباعة معتمدة في أبوظبي، أنهم استقبلوا صباح اليوم عددا من مخالفي التأشيرات والإقامات، الراغبين في تعديل أوضاعهم سواء بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني، ومساعدتهم على تقديم طلباتهم عبر الأنظمة الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقال مسؤول في مكتب طباعة، إنه مع دخول المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيز التنفيذ اليوم، بدأ المكتب يستقبل بعض الحالات الراغبة في الاستفادة من هذه المهلة، في حين وردت استفسارات هاتفية كثيرة من مخالفين للتعرف على الإجراءات

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وأضاف أن المكتب يقدم تسهيلات عدة لتقديم طلبات المخالفين عبر الأنظمة الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن ذلك تخفيض رسوم تقديم المعاملة بنسبة 50 %، مشيرا إلى أن مدة تقديم الطلب تختلف من شخص لآخر حسب حالة مخالفته.

وأشار أن أول سؤال يوجه للمخالف هو معرفة طبيعية مخالفته إذا كانت تأشيرة سياحة أو إقامة أو عمل أو قوائم إدارية، وذلك لتحديد طبيعة الطلب الذي سيتم تقديمه له ومن ثم تسوية وضعه، وهناك من يرغب في الحصول على تصريح المغادرة.

وذكر مسؤول في مكتب طباعة آخر، أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول كيفية التقديم على طلبات تعديل الوضع وأنه من المتوقع استقبال اعداد من الراغبين في تعديل أوضاعهم سواء من حيث التأشيرة أو الإقامة خلال اليوم الثاني من المهلة، مشيرا إلى أن المكتب حرص على تقديم التسهيلات .

جدير بالذكر أن الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أعلنت عن البدء في تنفيذ مهلة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات، ابتداء من اليوم الأحد ولمدة شهرين حتى 30 أكتوبر 2024.ودعت الهيئة مخالفي الاقامة في الدولة الي الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم.

وأوضحت الهيئة أن آلية التقديم عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز تقديم الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.

ويمكن المخالفين طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة عبر قنوات الاتصال المعتمدة في الهيئة. وكذلك عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة.