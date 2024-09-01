«بلدية دبي» تطلق «فحص مقاومة الأشرطة التحذيرية» في مشاريع البناء

أطلقت بلدية دبي، أخيراً، خدمة فحص مقاومة الأشرطة التحذيرية واللاصقة المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد. وهي خدمة جديدة يوفّرها مختبر دبي المركزي، التابع للبلدية، لفحص مقاومة ثبات اللون واهتراء الأشرطة التحذيرية واللاصقة المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد.

وحدّدت البلدية أربع خطوات لطلب الخدمة؛ أولاها تقديم الطلب عبر القنوات المتاحة بعد إتمام تسجيل المشروع، وتسليم العيّنات المطلوب فحصها إلى مختبر دبي المركزي، خلال ثلاثة أيام.

ويتعين على المتعامل الدفع، ثم استلام نتائج الفحص عبر الموقع الإلكتروني التابع للبلدية وعبر البريد الإلكتروني.

وتُمكّن الخدمة المتعاملين من الحصول على تقرير نتائج الفحوص الفيزيائيّة والميكانيكيّة والكيميائيّة لعيّنات مواد البنية التحتية والبناء، والمنتجات الإنشائية وتحديد الخصائص الحرارية ومقاومة الحريق لمنتجات المباني الخضراء، للتأكّد من مطابقتها المواصفات القياسية الدولية المُعتمدة.

وحدّدت بلدية دبي رسوم تقديم الخدمة بقيمة رسوم الفحوص لعيّنات مواد البناء ومنتجات المباني الخضراء، الموجودة عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، إضافة إلى 20 درهماً رسوم ابتكار ومعرفة.

وأكدت أن الخدمة تشمل إجراء فحص مواد المباني الخضراء ومنتجاتها؛ التي تتمثل في مواد العزل الحراري بأنواعها كافة، ومنها أنظمة العزل، والدهانات والطلاءات، ومنتجات الأخشاب، ولوح الألمنيوم المركب (ACP)، والمواد المانعة للرطوبة، والأصباغ، والألواح الجبسية والطابوق الجبسي، ومواد التكسية الأرضية، والطابوق المدرج بالعزل الحراري، وطابوق الرصف وطابوق الخرسانة خفيفة الوزن، ومنتجات الواجهات الزجاجية للمباني، ومنتجات الأنابيب للمياه والصرف.