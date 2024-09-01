العاصفة المدارية تضعف اليوم.. وتأثيرات «غير مباشرة» حتى غد

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار العاصفة المدارية التي يشهدها شمال شرق بحر العرب، حتى ظهر اليوم، على أن تضعف تدريجياً وتتحول إلى منخفض مداري، مضيفاً أن العاصفة ستخلّف تأثيرات «غير مباشرة» على الدولة.

وأوضح المركز أن التأثيرات تتمثل في تدفق السحب من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد يصاحبها سقوط أمطار، مع رياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

وشهدت الدولة أمس، تأثيرات محدودة للعاصفة المدارية التي تقع على خط عرض 23.6 شمالاً - خط طول 65.3 تمثّلت في رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وصلت سرعتها إلى 80 كم/س، وكانت مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر أحياناً.

كما تشكّل الضباب الذي أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خلال الفترة الصباحية، فيما يتوقّع امتداد مياه البحر على بعض الشواطئ في الساحل الشرقي في فترة المد العالي اليوم وغداً.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، ومستمر في الموافاة بآخر المستجدات، مناشداً الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الرسمية الصادرة عن المركز، وعدم تداول الشائعات.

وأفاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً ويصبح غائماً أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد، غرباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً شمالاً وشرقاً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً الى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً يصبح مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار احتمال سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مع احتمال تكوّن سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

وبحسب المركز تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.