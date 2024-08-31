عبدالله بن زايد ووزير خارجية إسبانيا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية.

واستعرض الوزيران، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرؤى بشأنها، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات مع مملكة إسبانيا الصديقة تشهد نموا وتطورا مستمرا، مشيدا بحرص البلدين على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.