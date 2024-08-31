تصفير إجراءات خدمتين لـ"الإقامة الذهبية"

أفادت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه في إطار تنفيذ خطة تصفير البيروقراطية وتحقيق مستهدفات مبادرة المسرعات الحكومية، نجحت، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، في تطوير خدمتين للإقامة الذهبية وتقليل الإجراءات والمستندات إلى 0 إجراءات ومستندات، بما يعزز ريادة الإمارات ويحسن جودة حياة المجتمع.

وذكرت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أنها تغلبت خلال 50 يومًا من التحدي في إطار تطبيق مبادئ تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار الإقامة الذهبية وبالتعاون مع الأطراف المعنية من تطوير عدد اثنين من الخدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 96 في المئة، إلى جانب تقليل الحقول بنسبة 100 في المئة.

وأشارت إلى أن العمل خلال هذه الدفعة من المسرعات الحكومية لتطوير هذه الخدمة جاءت بمشاركة عدد من الجهات منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي وبلدية رأس الخيمة.

وتضمنت مراحل العمل الاستراتيجية، تحليل الوضع ورسم رحلة المتعامل، ثم مرحلة التصميم والتطوير بمشاركة المتعاملين، ثم تحديد المسارات المستقبلية لتوسيع المشروع لما بعد فترة المسرعات، ثم مرحلة الإعلان والتسويق عن الخدمات الجديدة عبر المنصة الموحدة.

وأشارت الهيئة إلى نتائج إنجاز التحدي، وذلك بخفض الحقول المتعلقة بالخدمة من 48 حقلا إلى صفر، وتقليل المستندات من ستة مستندات إلى صفر مستند، بالإضافة إلى تقليص الخطوات من 8 خطوات إلى خطوة واحدة فقط.