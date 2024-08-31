«الخارجية» تستقبل 1880 بلاغاً طارئاً لمواطني الدولة في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية استقبالها أكثر من 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً، عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة الموجودين في الخارج، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.

وتؤكد وزارة الخارجية من خلال خدماتها - الهادفة إلى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهدّد أمنهم، من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان - أن لديها فرق عمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية، وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان سلامتهم في الخارج، وحماية مصالحهم.

وأكدت الوزارة الرد على 95% من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.

ونوّهت بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة، لافتة إلى دورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي.

وتضمنت الاستجابة للبلاغات تنفيذ سبع عمليات نقل جوي وثماني عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة، بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.

وأصدرت الوزارة عدداً من التنبيهات التوعوية عن طريق موقعها وتطبيقها الذكي (صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة)، إضافة إلى الرسائل النصية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات الاحتيال.

وقالت مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، بشرى أحمد المطروشي، إنه من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، يقيم فريق معني البلاغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم، وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة، والأخذ بمقترحاتهم التطويرية.

وأكدت المطروشي مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات الطارئة، بحيث يتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفاعلية أداء الفرق المعنية، وتعاملها مع البلاغات الطارئة.

وخلال موسم السفر وإجازة الصيف 2024، بلغ عدد المسجلين في «خدمة تواجدي» 10 آلاف و431 مواطناً.

وتشدد وزارة الخارجية على مواطني الدولة الراغبين في السفر أهمية التسجيل في هذه الخدمة، وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال، لتبقى إلى جانبهم، وتسهّل عملية التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة.

كما تم التقديم على 452 طلب إصدار «وثيقة عودة»، معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر.

وبلغت نسبة رضا المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في «تواجدي» 96%.

وتحرص وزارة الخارجية على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل إلى المواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA.

• 20 ثانية الزمن الذي استغرقته الوزارة للرد على 95% من المكالمات.