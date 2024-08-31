رئيس الدولة يوجّه بدعم جهود مكافحة شلل الأطفال في غزة

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس داخل القطاع، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وستوفر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و«اليونيسيف» و«أونروا»، جرعتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، لوقف انتشار الفيروس ومنع تفشي المرض في القطاع.

وتنطلق الحملة غداً الأحد، وستنفذ تدريجياً، حيث ستبدأ في وسط غزة، ثم تنتقل إلى جنوب وشمال القطاع. وستستمر كل مرحلة لمدة ثلاثة أيام خلال فترات الهدنة الإنسانية الخاصة بكل منطقة، ما سيتيح للأسر والأطفال الوصول إلى المنشآت الصحية، ويسمح للطواقم الطبية المجتمعية بالوصول إلى الأطفال.

وقد وصلت نحو 1.26 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة تمهيداً لإطلاق الحملة، ومن المقرر وصول 400 ألف جرعة أخرى خلال الأيام المقبلة، وسيشارك في مرحلتي الحملة أكثر من 2100 عامل صحي، بما يشمل الفرق الصحية المتنقلة.

ولمنع تفشي المرض سيكون من الضروري تطعيم ما نسبته 90% من الأطفال على الأقل، خلال كل مرحلة من الحملة. ويتزايد خطر انتشار المرض والأوبئة في ظل الازدحام الشديد ونزوح أهالي غزة، والضرر الشديد الذي تعرضت له الأنظمة الصحية، وشبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق غزة.

وانطلقت عملية التخطيط للحملة في أعقاب الكشف عن وجود فيروس شلل الأطفال بغزة في يوليو الماضي. وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس إصابة طفل واحد على الأقل في غزة بالشلل، بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول إصابة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.

وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، تواصل دولة الإمارات الجهود الإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة، حيث قدّمت أكثر من 40000 طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وقد أقامت دولة الإمارات مستشفى ميدانياً جنوب غزة، إلى جانب مستشفى عائم في ميناء العريش المصري، قدّما الرعاية الطبية لأكثر من 27000 جريح فلسطيني.

كما وجّه سموه بعلاج 1000 طفل فلسطيني مصاب، و1000 مريض سرطان في مستشفيات الدولة.

وفي إطار سعيها إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، أنشأت الإمارات في إطار مبادرة «الفارس الشهم 3» ست محطات لتحلية المياه في مدينة رفح المصرية، بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و600 ألف غالون يومياً، يستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة من سكان غزة، بإجمالي 130 مليون غالون حتى الآن.

• رئيس الدولة وجّه بتقديم 5 ملايين دولار لدعم جهود تطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة، بالتعاون مع «الصحة العالمية» و«اليونيسيف» و«أونروا».

• الحملة ضرورية لمكافحة تفشي شلل الأطفال بعد أن سجلت غزة أول حالة إصابة بالفيروس منذ 25 عاماً.