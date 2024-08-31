ضبط 9 أشخاص يبيعون «أسطوانات غاز غير مرخصة»

ضبطت شرطة دبي تسعة أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفاً للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب في أضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد حارب الشامسي، إن عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة لقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوك أو ظواهر قد تتسبب في أي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي.

وأوضح الشامسي أن الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضبطت مركبتين تُستخدمان من قبل تسعة أشخاص، يقومون ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة.

وأشار إلى أن أسطوانات الغاز من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة لأفراد المجتمع. داعياً أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط.