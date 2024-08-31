أعلنت وزارة الخارجية، والمركز الوطني للأرصاد، إطلاق منصة رقمية لرصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توقيع شراكة وتعاون بين الجهتين في مجالات رصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، بهدف تعزيز الجهود لتوعية المواطنين الموجودين خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حالات الكوارث الطبيعية والمناخية الخطرة لضمان سلامتهم وأمنهم.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة لتعزيز إدارة الأزمات والاستجابة للكوارث الطبيعية.

وتم إطلاق منصة «الإنذار المبكر للجميع»، وهي منصة مشتركة بين الجهتين مختصة برصد الحالات الجوية والكوارث الطبيعية والتحذير منها، تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، ما يضمن استجابة سريعة وفاعلة في حالات الطوارئ، لتحديد المخاطر المحتملة، وتطوير خطط استجابة شاملة.

وقع اتفاقية التعاون، عن وزارة الخارجية، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، فيصل عيسى لطفي، وعن المركز الوطني للأرصاد، مدير عام المركز رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الدكتور عبدالله أحمد المندوس.

وتعمل فرق وزارة الخارجية على مدار الساعة لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات، وتقديم يد العون في حالات الطوارئ والأزمات، وتمثل هذه الشراكة نموذجاً من التنسيق والتعاون القائم والمستمر بين الوزارة والجهات المعنية كافة داخل الدولة وخارجها، لمراقبة تطورات الأوضاع، باعتبار أمن المواطن أولوية بالنسبة للقيادة الرشيدة.

• المنصة تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات، لضمان استجابة سريعة في الطوارئ.