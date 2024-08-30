خليفة وزايد بن طحنون بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة زوجة عبدالله علي القمزي

قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثِّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها سامية سلطان بخيت العرياني زوجة عبدالله علي راشد غليطة القمزي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيدة، داعيَين المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.