التعليم و المواهب ومستقبل الاقتصاد العالمي ..ملفات على طاولة "الدولي للاتصال الحكومي 2024" بالشارقة

تستضيف الدورةالـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار"حكومات مرنة.. اتصال مبتكر"، شخصيات قيادية مؤثرة لتقديم خطابات ملهمة برؤى معمقة، حول موضوعات تشمل أهمية التعليم في بناء الأجيال، والتنافس العالمي على المواهب، وراهن الاقتصاد العالمي ومستقبله.

تضم قائمة المتحدثين معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، والخبير الاقتصادي العالمي جوستين لين، والخبير الاقتصادي الياباني البروفيسور فوميوهاياشي، والمهندس والمخترع المغربي رشيد يزمي، والدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي، للنقاش حول أحدث التطورات في مجال الجينوم والاقتصاد والإعلام، وكيفية الاستفادة من الأفكار المطروحة لتطوير المجتمعات.