"الخارجية" تستقبل 4981 اتصالا من مواطنين متواجدين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية عن استقبالها لأكثر من 4981 اتصال منها 1880 بلاغ طارئ عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة المتواجدين في الخارج 0097180024 خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.



وأكدت وزارة الخارجية من خلال خدماتها والتي تهدف الى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهّدد أمنهم من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان، بأنها قامت بإعداد فرق العمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة ، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، و حماية مصالحهم، حيث تم الرد على %95 من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية ، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.



وأشادت الوزارة بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة ودورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي، حيث تم تنفيذ عدد 7 عمليات نقل جوي و8 عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.



وقامت الوزارة بإصدار عددا من التنبيهات التوعوية عن طريق موقع الوزارة وتطبيقها الذكي " صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة"، بالإضافة إلى الرسائل النصية بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسب الكوارث الطبيعي ة في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.



وقالت مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية بشرى أحمد المطروشي، : "من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبالغات الطارئة، يقوم الفريق المعني بتقييم البالغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة والأخذ بمقترحاتهم التطويرية".



وأضافت المطروشي أنه "يتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبالغات الطارئة بحيث يتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية وتعاملها مع البلاغات الطارئة".

وذكرت الوزارة أنه خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024 ، بلغ عدد المسجلين في "خدمة تواجدي" 10431 مواطن إماراتي، إذ تؤكد وزارة الخارجية على مواطني دولة الإمارات الراغبين في السفر بأهمية التسجيل في هذه الخدمة وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال لكي تبقى إلى جانبهم وتسهيلا لعملية التواصــل معهــم فــي حالات الأزمات والطــوارئ بهــدف مســاعدتهم وتنســيق عودتهــم للدولــة، كما تم التقديم على 452 طلب إصدار "وثيقة عودة" معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر، حيث بلغت نسبة نبض المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في تواجدي %96.



وأكدت وزارة الخارجية حرصها على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات تماشيًا مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذًا لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي "UAEMOFA "