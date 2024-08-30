«إسلامية دبي» تطلق «حضانة الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن إطلاق «حضانة الفريج»، وهي أول حضانة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، في خطوة تهدف إلى تعزيز رعاية الطفولة وتعليم القيم الدينية والثقافية، وكجزء من التزام الدائرة بتفعيل مراكزها كافة لخدمة أهالي المناطق في الإمارة.

وتمثل «حضانة الفريج» نموذجاً رائداً في رعاية الطفل الإماراتي، من خلال تركيزها على اللغة العربية ببصمة إماراتية مميزة وتأهيله بخطط أكاديمية تعليمية مدروسة، من خلال استثمار الكوادر الإماراتية، بما في ذلك «أمهات الفريج» من أمهات ومعلمات وموظفات، لغرس القيم الدينية والعادات والثقافة الإماراتية الموروثة في نفوس الأطفال.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، «حضانة الفريج تعكس التزامنا العميق بتربية جيل جديد على أسس عربية ودينية وثقافية قوية»، مشيراً إلى أنها «تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية وغرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر».

وأضاف: «نحرص من خلال هذه المبادرة على تقديم رعاية متكاملة وشاملة لأطفالنا بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا وتقاليده، فضلاً عن إشراك (أمهات الفريج) في هذه المبادرة لتفعيل دورهن الفعّال في المجتمع، حيث نؤكد أن مشاركتهن تعكس قيمة جوهرية كمساهمات أساسيات في تعزيز روح التعاون والاندماج بين الأجيال».

من جهتها، ذكرت مسؤولة المبادرة، حمدة المطيوعي، أن لحضانة الفريج مميزات وخصائص تجعلها الأنسب لأهالي الفريج، فمن أولويات أهدافها غرس الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الموروثة، وهي تُدار من قبل الكوادر الإماراتية من «أمهات الفريج»، كما تتسع الحضانة لأكثر من 40 طفلاً من أبناء الأسر المواطنة، الذين تراوح أعمارهم ما بين 1-4 سنوات.

وتعمل الحضانة على تربية النشء وفقاً لمبادئ وتعاليم ديننا السمحة، مع توفير بيئة تربوية متكاملة تتماشى مع عادات وموروث المجتمع الإماراتي الأصيل، حيث تهدف إلى تهيئة الأطفال منذ مراحلهم المبكرة، لتعليمهم القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية بشكل يضمن تنشئتهم بشكل صحيح وسليم.

وتمثل «حضانة الفريج» نموذجاً حديثاً في رعاية الأطفال وتربيتهم على القيم الإسلامية والإماراتية، وتعكس اهتمام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتطوير برامج تربوية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو السليم لأجيال المستقبل.

• أحمد المهيري: «حضانة الفريج» خطوة مهمة نحو تعزيز القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية وغرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر.