70% من وظائف الكوادر الإماراتية في «الخاص» تشغلها مواطنات

كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ارتفاع نسبة المواطنات الإماراتيات العاملات لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص، لتسجّل 70% من إجمالي المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذه النسبة تعكس قدرة المرأة الإماراتية على النجاح، وريادتها في جميع المجالات والقطاعات المهنية.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة زيادة غير مسبوقة في إجمالي أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص في الدولة، تجاوزت 201.4%، لتسجّل 108 آلاف مواطن ومواطنة، بينهم 70 ألفاً و404 مواطنين حصلوا على فرص عمل منذ إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 حتى منتصف العام الجاري، مقابل 37 ألفاً و569 مواطناً كانوا يعملون في مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، قبل إطلاق البرنامج.

ووفقاً لـ«نافس» فقد بلغ إجمالي عدد المواطنات اللاتي يعملن حالياً لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص، 75 ألفاً و600 مواطنة، وهو ما يمثل نسبة 70% من الكوادر المواطنة، مقابل 32 ألفاً و400 من المواطنين (30%)، بينهن أكثر من 20 ألف مواطنة انضمت إلى سوق العمل في هذا القطاع غير الحكومي، خلال عام واحد، من يوليو 2023 إلى يوليو من العام الجاري، لافتاً إلى أن أغلب المواطنات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص يعملن في أنشطة اقتصادية حيوية متنوعة، في القطاعات المالية والمصرفية، والسياحة وتجارة التجزئة، والتعليم وخدمات الأعمال والصحة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد قدرتهن على شغل تلك الوظائف، بما تتطلبه من مهارات وخبرات مختلفة.

واعتبر «نافس» أن ارتفاع مؤشرات مشاركة النساء الإماراتيات في النشاط الاقتصادي الوطني، وشغلهن العديد من الوظائف المختلفة، يؤكد نجاح السياسات والمبادرات التي تطبّقها الدولة لتمكين المرأة الإماراتية وظيفياً، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل، منوهاً بأن الدولة تنفذ حزمة من المبادرات النوعية لدعم المرأة الإماراتية، منها مبادرة «العمل عن بُعد» التي تستهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للنساء المواطنات، بنظام جديد لا يتطلب منهنّ الانتقال يومياً إلى مكان العمل، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المواطنات وحياتهن الأسرية، وهو ما يحفزهن على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في القطاع الخاص.

• 75 ألفاً و600 مواطنة يعملن حالياً لدى شركات ومنشآت القطاع الخاص.

«جائزة نافس».. النساء يتصدرن

شهدت النسخة الثانية من جائزة «نافس» 2023-2024 احتكاراً نسائياً في معظم فئات الجائزة على مستوى الأفراد، إذ حصدن 11 جائزة من أصل 15 تم تخصيصها في خمس فئات، تشمل «الوظائف الإشرافية» التي فازت بالمركز الأول فيها رئيس «قسم استراتيجية الأفراد والمشاركة» في بنك دبي التجاري، عائشة سالم المزروعي، وبالمركز الثالث، نائب رئيس إدارة الشكاوى في شركة «ضمان»، مريم حسن الحمادي، فيما شهدت فئة «الوظائف المصرفية» فوز مدير تطوير وطرح المنتجات في البنك التجاري الدولي، دانة محمد الأنصاري، ومسؤول تدقيق قسم الامتثال في مصرف أبوظبي الإسلامي، شفيقة محمد السلامي، ومصمم تجربة المستخدم في بنك دبي الإسلامي، عائشة حسن النقبي.

وضمت قائمة المواطنات الفائزات بالجائزة، في فئة «الوظائف التأمينية»، مديرة تطوير الأعمال في شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين، ريم محسن الفلاسي، ومساعد مدير شؤون التوطين في شركة «ضمان»، نجلاء يوسف النقبي، ومساعد مدير شركة «ضمان»، فاطمة زيد الشحي.

كما فازت في فئة «الوظائف الطبية»، استشارية جلدية وتناسلية في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الدكتورة مريم خلفان السويدي، وأخصائية جراحة اللثة في مستشفى أمينة، الدكتورة آمنة محمد المرزوقي، فيما فازت بالمركز الثالث في فئة «الوظائف القيادية»، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى برجيل، عائشة علي أحمد المهري.