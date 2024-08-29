حمدان بن محمد: دبي ستواصل نهجها القائم على رعاية وتكريم المتميزين

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنّ برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين في الجامعات العالمية المرموقة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية حقيقية ومستدامة تلبي مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي اليوم (الخميس)، بالطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، من مختلف المناهج التعليمية ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في نخبة من الجامعات الوطنية من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2024، وطلبة الدفعة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.

وقال سموه: "نهنئ جميع المتفوقين من خريجي الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم في دبي، وكلنا ثقة في قدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز في رحلتهم الجامعية، والمساهمة في صنع مستقبل مشرقٍ لهم ولوطنهم".

وأضاف سموه: "تنطلق اليوم رحلة نخبة من طلبتنا المتميزين للدراسة الجامعية في جامعات وطنية وعالمية مرموقة ضمن برامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبعزيمة وإصرار طلبتنا المتفوقين على تحقيق التميز، تمضي دبي نحو تحقيق مستهدفاتها المستقبلية من خلال رعاية مواهبها والنابغين من طلبتها المتميزين، ووجَّهنا بتوفير جميع أشكال الدعم والإرشاد للطلبة الإماراتيين المبتعثين، انطلاقاً من أن دعم المتفوقين ضمن مختلف المجالات يأتي في مقدمة الأولويات الراسخة لدولة الإمارات بأهمية الاستثمار في الإنسان، والتي صنعت نموذجاً تنموياً فريداً ضمن رؤية استراتيجية متكاملة أوجدت بيئة داعمة للمتفوقين والمبدعين".

وقال سموه في حديثه للطلبة:" أدعوكم إلى مواصلة التحصيل المعرفي والتعلم المستمر لبناء قدراتكم لتحقيق إنجازات تعود بالخير على مجتمعنا وعالمنا."

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أولياء أمور الطلبة وأثنى على جهودهم ودورهم في إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً في شتى الميادين ويقود مسارات تصميم وتنفيذ المستقبل.

وأكد سموه أن بناء قدرات المواهب الإماراتية وتنمية مهاراتهم هو جزء لا يتجزأ من سجل ريادة دبي وتميُّزها، ومن مقومات تعزيز رأس مالها البشري ضمن منظومة تعليمية رائدة وحاضنة للمواهب الإماراتية المتميزة تواكب النمو المتسارع لدبي في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة عيسى محمد المطيوعي، نائب مدير عام ديوان حاكم دبي.

أوائل دبي

وتجسّد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز جودة البيئة التعليمية في إمارة دبي، وتأتي تقديراً لإنجازات الطلبة المتفوقين، وسعياً لتلبية احتياجات الإمارة وأولوياتها المستقبلية من الكفاءات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتعظيماً لمعدلات التوطين، ومواءمةً مع التوجهات الوطنية للتنمية البشرية الإماراتية.

ويتم من خلال المنظومة تقديم مكافآت مالية لكل طالب متفوق، وتوفير منح دراسية محلياً ودولياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين، بالإضافة إلى طرح خصومات مجزية للطلبة المقيمين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي، مع أولوية الحصول على الإقامة الذهبية للطلبة ولعائلاتهم، وذلك بحسب الآلية المتبعة بهذا الشأن في إمارة دبي.

تخصصات متنوعة

وتستهدف منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة في مختلف المناهج التعليمية للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة لدى الدولة.

نخبة متميزة

وشارك الطلبة المُبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للعام 2024، وذلك في فندق "ماندارين أورينتال" بدبي.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار مستهدفات خطة دبي وصولاً إلى العام 2033 وأجندتَيها الاقتصادية والاجتماعية، ينطلق برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في نسخته الأولى للعام 2024 نحو تمكين الطاقات الإماراتية المتميزة، وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية في رحلة الدراسة الجامعية بأفضل الجامعات الوطنية والعالمية المرموقة وفق أعلى معايير الجودة".

وأضافت: "نهنئ هذه النخبة المتميزة من طلبتنا الذين تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج، وسنعمل في اللجنة التوجيهية للبرنامج مع شركائنا من الجهات المعنية على توفير أشكال المتابعة والدعم اللازمة للطلبة المبتعثين، آملين أن تشكل هذه الدفعة إضافة نوعية إلى الكفاءات الإماراتية القادرة على تعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً، بما يلبي مستهدفاتها المستقبلية في مختلف القطاعات".

واستقبل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي 321 طلباً للانضمام إلى البرنامج في نسخته الأولى للعام 2024 للدراسة الجامعية في حوالي 30 جامعة وطنية وعالمية مرموقة، حيث تم اختيار الدفعة الأولى للبرنامج بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.

وتتولى اللجنة التوجيهية للبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج، فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفِرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.

مساهمة إيجابية

من جانبه، قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي: "تشكّل الدفعة الأولى من البرنامج انطلاقة مميزة لمواصلة بناء الطاقات والكوادر الإماراتية للمساهمة الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية لمسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي، ونحن حريصون على توفير جميع أشكال الدعم والمتابعة للطلبة المبتعثين، وتنمية مهاراتهم القيادية بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويعزز من كفاءة الخريجين الإماراتيين وتنافسيتهم في قطاعات العمل المختلفة".

اليوم الإرشادي

وشارك الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم في اليوم الإرشادي لبرنامج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج والجهات الشريكة، حيث اطّلع الطلبة عبر جلسات تعريفية على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم القادمة في البرنامج، كما تم إطلاق دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج، ويمكن للطلبة الاطلاع على الدليل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وتطبيقها على الهواتف الذكية.

وشهد اليوم الإرشادي توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ووزارة التربية والتعليم تستهدف تقديم الخدمات المالية والأكاديمية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ومؤسسة IDP المعنية بتقديم خدمات القبول الجامعي للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة.

فرص متكافئة

ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتي وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية للمعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج، ودليل الطالب المبتعث، من خلال الرابط التالي: KHDA - برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديم