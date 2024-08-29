"إقامة دبي" تُعلن استكمال استعدادتها لتصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الانتهاء من كافة استعداداتها لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، و ستبدأ في الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين ، وذلك بما يعزز الجهود المستمرة في تحسين جودة حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري استعداد إقامة دبي التام لتنفيذ هذه المبادرة التي تجسد مضامين الإنسانية لدولة الإمارات وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي و تعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي وتعزيز مبادىء الاحترام وأهمية سيادة القانون .

من جهته أوضح مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي اللواء صلاح القمزي أن إقامة دبي ستبدأ بتنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركز والمنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي ، إضافةً إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير ، حيث ستُقدم مراكز آمر النموذجية جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار الراغبين في البقاء في الدولة ، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً " حاملي الهوية الإماراتية " ، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير سيكون مركز التبصيم المعتمد في إمارة دبي ، إضافةً إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مُغادرة الدولة ممن يشملهم القرار .

وأكد اللواء القمزي أن فرق العمل ستعمل بكُل إحترافية لتعمل على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة ، مُشيراً أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والمرافق التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة ، داعياً الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ، وعدم الانصياع وراء الشائعات والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال آمر 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع .