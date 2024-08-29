"الصحة ووقاية المجتمع": تفاعل إيجابي لأفراد المجتمع مع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024

شهدت حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 تفاعلاً إيجابياً من الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع، مما يعكس نتائج الحملات التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين بأهمية نتائج المسح في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية بالدولة. من خلال تطوير سياسات وبرامج صحية قائمة على البيانات الدقيقة والأدلة العلمية الموثوقة.

قياس مؤشرات الصحة

وتهدف حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.

ونوه العديد من أفراد المجتمع بالدور المهم للمسح الوطني للصحة والتغذية في تقييم الوضع الصحي للأفراد، للمساهمة في تحسين الصحة العامة، مؤكدين تشجيعهم الأقارب والأصدقاء على التعاون مع فرق المسح الميدانية ومشاركة تجاربهم الشخصية.

الاستجابة لفرق المسح تحقق أهداف التنمية

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إن المشاركة الإيجابية في المسح الوطني للصحة والتغذية تساعد على جمع البيانات والمعلومات الهامة، التي تمكننا من تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون والاستجابة التي تشهدها الفرق القائمة على المسح تعكسان قيم المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ويؤكدان على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

ودعت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، جميع أفراد المجتمع، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة الصحية الوطنية، مشيرة إلى أن التعاون المستمر يعزز من قدرة الجهات الصحية على مواجهة التحديات الصحية، ورفع مستويات الصحة العامة.

استخدام البيانات يقتصر على الإحصاء والبحث

وقالت الدكتورة حربي: المسح الوطني يغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.

وأكدت حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة، وأن استخدامها يقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع صممت نماذج منهجية دقيقة لجمع البيانات، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وتنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. هذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات: العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع.