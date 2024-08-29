3 فئات لا تستفيد من مهلة "المخالفين"

أكد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سلطان يوسف النعيمي ، أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبدأ الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تنفيذ مهلة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات، ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهرين حتى 30 أكتوبر 2024.



حملة اعفاءات لمخالفي الاقامة من الغرامات.. تعرف إلى آلية التقديم والفئات المستفيدة