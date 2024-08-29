هل وفاة المدعي توقف إجراءات التنفيذ في قضية مالية ؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه:

أنا المنفذ ضده في قضية مالية، وقد توفى طالب التنفيذ منذ سبع سنوات تقريبا، وعلى حد علمي، لم يتم اعلان واخبار المحكمة بهذا الأمر، وليس هناك أي ورثة او توكيل من الورثة للمحامي.

وأضاف : أن محامي المدعي، لايزال يستخدم نفس الوكالة الصادرة له ويتابع مجريات القضية، رغم وفاة طالب التنفيذ، وليس هناك اي مبلغ مسدد في القضية لحد الان.

الرجاء ابداء المشورة القانونية في كيفية ايقاف او الغاء اجراءات التنفيذ وتبعاتها في القضية ، وماذا انتم تنصحون ؟ وما هو الاجراء الصحيح الواجب اتخاذه للقيام بغلق الملف التنفيذي نهائيا؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

وفاة طالب التنفيذ لا يعني عدم استحقاق المبلغ المنفذ به أو غلق الملف بل يمكن للورثة مباشرة الملف كخلف عن مورثهم وبالتالي ليس من مصلحتك اتخاذ أي إجراء في الملف بل تتركه حتى يتقادم، إلا إذا كان هناك إجراءات تنفيذية وترغب في إلغائها ، فعندئذ يمكنك تقديم طلب لقاضي التنفيذ بالتقسيط، أو مخاطبة المحكمة الشرعية (حال تأكدك من وفاة طالب التنفيذ) لتزويدها بحصر الوراثة وتحديد ورثة طالب التنفيذ لإجراء التسوية معهم.

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