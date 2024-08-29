حمدان ومكتوم بن محمد: المرأة شريكة بناء الوطن وصانعة حياة وقائدة

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل امرأة إماراتية، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية».

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.. هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن.. هي الأم والأخت والزوجة والبنت». وأضاف سموّه: «كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا جميعاً.. كل عام والإمارات بكنّ أجمل وأقوى».

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «المرأة شريكة الرجل، وقلب العائلة، وبانية الوطن، وأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع».

وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن المرأة شريكة الرجل، وقلب العائلة، وبانية الوطن، وأن تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأن تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها».

وأضاف سموّه: «تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن المرأة صانعة حياة، وقائدة، ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن يساندها في جميع أدوارها، وأنّ النساء يصنعن العائلة، والعائلة تصنع الوطن».

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن المرأة الإماراتية صانعة الغد الأجمل.. وأنها فخر الوطن وعزته.

وقالت سموّها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في كل زمن تكتب قصة نجاح وإخلاص جديدة، ومع كل تحدٍ تبدع في رسم الفرص.. هي الشامخة في كل وقت، والمبادرة قبل الجميع، هي مربية الأجيال، وصانعة الغد الأجمل.. هي فخر الوطن وعزته.. هي المرأة الإماراتية».

• هي الأم والأخت والزوجة والبنت.. قلب العائلة ومربية الأجيال.