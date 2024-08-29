انطلاق مؤتمر «المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل»

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، مؤتمر «المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وذلك في إطار احتفاء الدولة بـ«يوم المرأة الإماراتية».

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن يوم المرأة الإماراتية هو احتفال بالمسيرة المتميزة لسموّ «أم الإمارات»، كما أنه مناسبة نتقدم فيها إلى سموّها بكل الإجلال والإكبار والشكر والتقدير والاحترام، داعين الله أن يوفقها دائماً، وأن يحقق على يديها كل ما تهدف إليه من خير ونجاح في سبيل تنمية المجتمع، وتمكين المرأة وسعادة الأسرة والإنسان في كل مكان.

وأضاف أن يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بما لدى الإمارات من التزام قوي بتأكيد مكانة المرأة في المجالات كافة، وإيجاد الظروف المواتية لها، كي تتمكن من الإسهام الكامل في مسيرة الوطن دونما أية حواجز أو عوائق.

وكرّم المؤتمر السيدات الأكثر تأثيراً في مسيرة المرأة الإماراتية «إماراتيات ملهمات»، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، وقائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، العميد ركن عفراء سعيد الفلاسي، إضافة إلى الشخصيات المشاركة بجلسات المؤتمر، وفارسات التسامح.

كما شهد المؤتمر جلستين رئيستين تناولت الأولى «دور المرأة الإماراتية في تعزيز وترسيخ التماسك والتلاحم المجتمعي من خلال قيم التسامح والتعايش»، وتحدثت فيها المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع، مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة أمنيات الهاجري، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة الكعبي، والمدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الدكتورة ليلى الهياس. أما الجلسة الثانية فركزت على «المرأة الإماراتية وإنجازات تقنية حديثة» وشاركت فيها الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي محمد السويدي، ومديرة الحوكمة وإدارة المخاطر بمركز دبي للأمن الإلكتروني، الدكتورة بشرى البلوشي.

وقدمت نائب الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، نجلاء أحمد المدفع رؤيتها حول دور المرأة في عالم الأعمال من خلال منجزات «شراع».