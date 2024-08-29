رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي، البروفيسور محمد يونس، بمناسبة توليه مهامه الجديدة، رئيساً للحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وأعرب سموّه عن خالص تمنياته لرئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة وطنه وشعبه الصديق.. وتطلعه إلى العمل معاً خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مصالح البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب محمد يونس عن شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً للإمارات دوام التطور والرخاء، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما يجمعهما من علاقات متينة لما فيه الخير لشعبيهما.