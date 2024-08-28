حمدان بن محمد يهنّئ أوائل الثانوية العامة ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي

في لفتة تعكس مدى الاهتمام الذي تحيط به القيادة الرشيدة الأجيال الجديدة، ومدى حرصها على تحفيزهم للمضي قدماً في طريق التحصيل المعرفي بعزيمة وإصرار على التفوق، هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الطلبة المتفوقين الذين وقع عليهم الاختيار ضمن "منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي"، وعددهم 40 طالباً وطالبة من الطلبة الإماراتيين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق كلاً من المنهاج الوزاري، والمنهاج الأمريكي (AP)، والمنهاج البريطاني بنظامي (AS Level) و (A Level)، ومنهاج البكالوريا الدولية.



وبعث سموّه برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات الأوائل هنَّأهم خلالها على إنجازهم وتميزهم بين أوائل الثانوية في إمارة دبي، وأعرب خلالها عن فخره بهم شخصياً، منوهاً بتفوقهم الذي وصفه بأنه أيضاً مصدر فخر واعتزاز لدبي، محفزاً سموّه إياهم على الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من التحصيل العلمي، ودعاهم لمواصلة الاجتهاد في الاستفادة من مصادر المعرفة المختلفة، ليكونوا أصحاب بصمات إيجابية مؤثرة في محيطهم ومجتمعهم ووطنهم، مؤكداً سموّه أن دبي تتطلع لإسهاماتهم ومشاركاتهم البنّاءة في القريب.



كذلك بعث سموّه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، هنّأهم فيها على ما حققه أبناؤهم من تفوق في المرحلة الثانوية ما مكنهم من أن يكونوا من الفائزين ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي، مؤكداً سموّه أن لأولياء الأمور أن يشعروا بكل الفخر بالإنجاز الطيب الذي حققه أولادهم وبناتهم بكل الجِد والاجتهاد، وبفضل متابعة وتشجيع أولياء الأمور، داعياً إياهم لمواصلة رسالتهم والمسؤولية التي يحملونها تجاه أبنائهم والأخذ بأيديهم على طريق النجاح والتميز ليكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ونافعين لدولتهم.



وتجسّد منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في تعزيز جودة البيئة التعليمية في إمارة دبي، وتأتي تقديراً لإنجازات الطلبة المتفوقين، وسعياً لتلبية احتياجات الإمارة وأولوياتها المستقبلية من الكفاءات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتعظيماً لمعدلات التوطين، ومواءمةً مع التوجهات الوطنية للتنمية البشرية الإماراتية.