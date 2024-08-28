حمدان بن محمد يشهد تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد العسكرية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين.



وقال سموه: "شهدت اليوم تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين ... نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة من الكلية التي تمثل صرحاً عسكرياً مرموقاً، وتواصل منذ أكثر من 50 عاماً رفد الوطن بقيادات وخبرات عسكرية على قدر عالٍ من الكفاءة والمعرفة ... "



وأضاف سموه: "رجال عاهدوا الله وقيادته وشعبه على حماية تراب الاتحاد ومياهه وسمائه والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية ... حفظ الله دولتنا وحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز."