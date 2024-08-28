بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. حمدان بن محمد: كل عام والإمارات بكن أجمل وأقوى

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": "نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ..."



وأضاف سموه: "هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن ... هي الأم والأخت والزوجة والبنت ... كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا جميعاً ... كل عام والإمارات بكن أجمل وأقوى."







#حمدان_بن_محمد: نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ... هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن ... هي الأم والأخت والزوجة والبنت ... كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا… pic.twitter.com/Uk12WymGwO — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 28, 2024