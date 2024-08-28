محمد بن راشد: في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم … نحتفي بها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية .. نحتفي بها في بيوتنا .. وفي مؤسساتنا ووزاراتنا .. وفي جهاتنا المدنية والعسكرية .. ونحتفي بها في قطاعنا الخاص ..

نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة ..

تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشر في ملف المرأة منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي .. وتتصدر في 42 مؤشر إقليمياً ..

والقادم أفضل بإذن الله ..

لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام بل في كل الأيام والأعوام ..