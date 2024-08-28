حميد بن راشد يستقبل موظفات الديوان الأميري بعجمان .. ويشيد بإنجازات المرأة الإماراتية في تعزيز تنمية الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم اليوم، موظفات الديوان الأميري في عجمان، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام.

وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على دعم المرأة الإماراتية وإيمان سموهما المطلق بدورها الرئيس في التنمية وتطور الدولة.

وأكد أن قيادتنا الرشيدة عززت موقع المرأة الإماراتية في مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا، حيث منحتها فرصة العلم والعمل مساواة مع الرجل وتأسيس مجالس ومؤسسات تعنى بسيدات الأعمال والأمهات والطالبات وتوفير بيئة داعمة لهن لتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وثمن سموه، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها لخدمة الوطن.

وقال سموه: "نفخر بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات المهنية، وبحضورها المميز محليًا وإقليميًا وعالميًا.. ونتمنى لها مواصلة طريق التميز في التخصصات كافة، لتسهم بجهودها في تعزيز مسيرة تنمية الوطن وتحقيق تطلعاتها وآمالها".

وأثنى على جهود المرأة الإماراتية في تنشئة الأبناء، وإعداد أجيال مؤهلة بأعلى الدرجات العلمية، قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، معربا عن شكره وتقديره للمواطنات لحرصهن على رعاية أبنائهن بالصورة المثلى وتوفير مقومات النجاح والتميز لهم.

وأضاف سموه: " تولي حكومة عجمان اهتماما كبيرا بالمرأة الإماراتية، وتحرص على تمكينها في مختلف الميادين، وتوفر لها الإمكانات كافة التي تحقق لها النجاح في حياتها المهنية والأسرية".

وهنأ سموه الموظفات بهذه المناسبة العزيزة، وأثنى على جهودهن ودورهن الفاعل في تميز المنظومة الحكومية بعجمان وتبادل سموه الحديث مع الموظفات، حول جوانب مختلفة من اهتماماتهن المهنية وتخصصاتهن، وأهدافهن لخدمة الوطن.

من جهتهن تقدمت الموظفات بالشكر إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وأعربن عن سعادتهن الكبيرة بهذا الاستقبال، مؤكدات أن هذا اللقاء يعكس اهتمام القيادة بالمرأة الإماراتية وهو أبلغ تكريم لها.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.