قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن، وأنّ تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأنّ تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها، تعلمت من سموّه أن المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن يساندها في جميع أدوارها، وأنّ النساء يصنعن العائلة والعائلة تصنع الوطن.



#مكتوم_بن_محمد: #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن، وأنّ تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأنّ تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها، تعلمت من سموّه أن المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن… pic.twitter.com/2H1jdTBm0s — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 28, 2024