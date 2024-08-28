مؤسسة "تحقيق أمنية" تُحقّق حلم الطفلة ناهل بزيارة ديزني لاند في أورلاندو

تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية" من تحقيق أمنية الطفلة ناهل، البالغة من العمر (13 عاماً)، بزيارة ديزني لاند في أورلاندو، خاصّة وأنها كانت تتمنّى منذ فترة طويلة تجربة سحر ديزني لاند ولقاء شخصيات ديزني المفضّلة لديها.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بهذه المناسبة: "بعد التخطيط الدقيق وبالتعاون مع الداعمين وأصحاب القلوب الرحيمة من القاطنين على أرض الخير والمحبة في الإمارات، تمّ تقديم مفاجأة العمر لناهل وعائلتها بالسفر إلى ديزني لاند أورلاندو، التي كانت بالنسبة لها حلماً مُستحيلاً تعيشه على صفحات الإنترنت فقط".

أقامت ناهل وعائلتها في منتجع "غيف كيدز ذا وورلد فيليدج" في أورلاندو. زارت ناهل وعائلتها ديزني لاند، سي وورلد ويونيفيرسال ستديو. وقابلت خلال زيارتها شخصياتها المُفضّلة مثل ميكي وميني ماوس، دونالد دوك، غوفي، كما التقت شخصياً بالأميرات مثل سندريلا، بل وسنو وايت والتقطت صوراً مُذهلة. وتضمّنت الرحلة أيضاً تجربة العديد من ألعاب المُغامرات والإثارة التي منحتهم فرصة العمر لأيام وذكريات لا تُنسى".

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "رؤية الفرح والدهشة في عيني ناهل خلال رحلتها إلى ديزني لاند هو ما يجعل عملنا ذا معنى. نحن ملتزمون بجلب السعادة والأمل للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية خطيرة، ورحلة ناهل هي مثال رائع على القوّة التحويلية للأمنية."

من جانبهما، عبّر والدا ناهل عن امتنانهما العميق: "نحن غارقون في اللطف والكرم الذي أغدقته مؤسسة "تحقيق أمنية" والداعمين. لقد جلبت هذه الرحلة فرحاً وقوة هائلين لناهل ولعائلتنا، وسنحتفظ بهذه الذكريات إلى الأبد".

واختتم هاني الزبيدي تصريحه بالقول: "تستمر مؤسسة "تحقيق أمنية" في استلهام الشجاعة والصمود من الأطفال مثل الطفلة ناهل. من خلال تحقيق الأمنيات، تهدف المؤسسة إلى الاستمرار في توفير الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يواجهون أمراضاً مُزمنة وخطيرة".