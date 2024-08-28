المرأة الإماراتية.. قصص نجاح ملهمة حافلة بالإنجازات

تحتفل دولة الإمارات، اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة «ابنة الإمارات»، والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي، وإسهامها المتميز في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.. فقد حققت المرأة الإماراتية إنجازات استثنائية، جعلت منها قصة نجاح ملهمة.. إذ استطاعت خلال عقود قليلة تسجيل أرقام قياسية في نسبة إقبالها على التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، والتخصص في مجالات حيوية كالعلوم والهندسة والتكنولوجيا والفضاء والابتكار والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تسلمت مهام نوعية في مسارات العمل التنموي والمناخي المؤثر، وتقلدت مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، بفضل منظومة دعم شاملة لها، أرسى ركائزها الآباء المؤسسون، وتواصل توسيعها القيادة الرشيدة.

ومنذ تأسيسها، لاتزال دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات تمكين المرأة.

وتهدف السياسة الوطنية الأخيرة لتمكين المرأة الإماراتية إلى ضمان مشاركتها العادلة والشاملة في جميع مناحي الحياة، وتعزيز دورها القيادي، فضلاً عن تحسين نوعية الحياة داخل المجتمع.

وقد أثمرت هذه الجهود حصول الإمارات على المرتبة الأولى في المنطقة والتاسعة عالمياً، وفقاً لـ«مؤشر المساواة بين الجنسين 2024» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وترصد «الإمارات اليوم» نماذج ملهمة لإماراتيات تصدرن قائمة التميز في قطاعات مختلفة، من خلال إنجازاتهن المشرفة.