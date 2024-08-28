41% زيادة في نسبة الإماراتيات المسجلات في نظام التقاعد بأبوظبي

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة ملحوظة في عدد الإماراتيات المسجّلات لديه من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، بلغت نسبتها 41% منذ إنشاء الصندوق حتى النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، لتعزيز مسيرة تمكين المرأة الإماراتية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأوضح الصندوق، في إحصائية رسمية أصدرها بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، منذ إنشائه، بلغ 61 ألفاً و408 مواطنات، بنسبة 52% من إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم في الإمارة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 11% عند تأسيس الصندوق عام 2000.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق من القطاع الحكومي، بلغ 39 ألفاً و791 مواطنة من إجمالي المواطنات المؤمّن عليهن لدى الصندوق، مقابل 21 ألفاً و617 مواطنة من القطاع الخاص حتى يونيو الماضي، مشيراً إلى أن نسبة الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص والمسجلات في الصندوق، ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 13% من إجمالي عدد المؤمن عليهم لدى الصندوق.

وذكر الصندوق أن عدد المواطنات المتقاعدات بلغ 5350 متقاعدة، ما يمثّل 30% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق، وبلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد 21 سنة خدمة، فيما بلغ متوسط عمر التقاعد لدى المرأة 48 عاماً، مقابل 55 عاماً للرجال حتى النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات الصندوق تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنات اللاتي تزيد سنوات خدمتهن على 25 سنة، إذ بلغت حتى يونيو الماضي 1438 مواطنة، ما يعكس حرص المرأة الإماراتية على العطاء والتفاني في خدمة الوطن إلى جانب تحمل المسؤوليات الأسرية.

ووفقاً لإحصاءات الصندوق، فإن دخول المرأة سوق العمل بالدولة لم يقتصر على قطاعات اقتصادية أو أنشطة مهنية معينة، بل اقتحمت المجالات المتاحة كافة، يأتي في مقدمتها قطاعا الأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، وقطاع التعليم تليه قطاعات التأمين والمالية وغيرها من الأنشطة والأعمال المتخصصة، وهو ما يُعدُّ دليلاً على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في قطاعات العمل كافة بإمارة أبوظبي.